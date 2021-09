Biden, 20 milioni americani hanno diritto a terza dose ora

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 24 SET - "Venti milioni di americani hanno il diritto alla terza dose di vaccino ora": lo ha detto il presidente Joe Biden parlando di "importanti progressi su tutti i fronti nella lotta al Covid". Biden ha quindi accusato i no vax per la nuova impennata dei casi e dei morti legati soprattutto alla variante Delta, e sottolineato come un quarto degli americani che dovrebbero vaccinarsi non hanno ancora fatto nemmeno la prima dose. "In un Paese grande come il nostro una minoranza del 25% può causare un danno enorme e terribile", ha detto: "Il rifiuto di vaccinarsi ha conseguenze su tutti noi, e c'è gente che muore e non dovrebbe morire". (ANSA).