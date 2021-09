Di Maio, 2021 anno record export, meglio di Francia-Germania

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 24 SET - "Nei primi sette mesi del 2021, rispetto allo stesso periodo del 2020, abbiamo registrato un aumento del 22,8% delle esportazioni per un valore di circa 300 miliardi di euro. Sono numeri che superano non solo i 244 miliardi del 2020, ma anche i 286 miliardi dei primi sette mesi del 2019, anno d'oro dell'export italiano. L'Italia sta facendo meglio anche rispetto a partner europei, come Francia (+16,9%) e Germania (+16,3%). In questa cornice la performance sul mercato Usa ha un ruolo chiave": lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un incontro a New York. (ANSA).