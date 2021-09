Puigdemont: PdAS, Italia complice politica fascista spagnola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - AOSTA, 24 SET - "Lo Stato italiano si è dimostrato complice della politica fascista spagnola". E' questo il giudizio di Pays d'Aoste Souverain, formazione indipendentista valdostana, sull'arresto dell'europarlamentare ed ex presidente della Catalogna, Carles Puigdemont, avvenuto ieri notte in Sardegna. Secondo il responsabile politico di PdAS, Christian Sarteur, "questa azione repressiva non fa che rinforzare la determinazione di tutti i movimenti indipendentisti". (ANSA).