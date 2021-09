Puigdemont: protesta vicino al consolato italiano Barcellona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MADRID, 24 SET - Continua la protesta di simpatizzanti del movimento indipendentista catalano nei pressi del consolato italiano di Barcellona per l'arresto in Sardegna di Carles Puigdemont. Finora non si sono registrati incidenti. Secondo fonti della polizia municipale citata dai media iberici, nel corso della mattinata si sono riunite circa 500 persone. Intanto l'Associazione dei Comuni per l'Indipendenza della Catalogna ha convocato atti di protesta stasera alle ore 20.00, "davanti ai municipi di paesi e città" della regione. Lo ha reso noto sui social l'associazione stessa, facendosi portavoce di 784 comuni catalani. (ANSA).