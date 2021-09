© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 24 SET - L'Fbi spicca un mandato di arresto per Brian Laundrie, il fidanzato di Gabby Petito, la ragazza scomparsa e trovata morta in Wyoming, probabilmente uccisa secondo i medici legali. Laundrie è sparito da giorni e le ricerche continuano ma finora senza risultato. (ANSA).