Afhanistan: Khan, aiuti umanitari o 90% sotto soglia povertà

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 25 SET - Il primo ministro pachistano Imran Khan ha messo in guardia dall'incombere di un'enorme crisi umanitaria in Afghanistan e ha esortato la comunità mondiale a "fornire immediatamente assistenza umanitaria". Durante il suo discorso virtuale alla 76ma Assemblea Generale delle Nazioni Unite (Unga) ha detto: "Se trascuriamo l'Afghanistan in questo momento entro il prossimo anno quasi il 90% degli afghani sarà al di sotto della soglia della povertà. linea". "Un Afghanistan destabilizzato e caotico tornerà ad essere un rifugio sicuro per i terroristi internazionali, motivo per cui gli Stati Uniti sono venuti in Afghanistan a suo tempo", ha detto Khan. (ANSA).