Ascensore negato a disabile bolognese, J-Ax raccoglie appello

(ANSA) - BOLOGNA, 25 SET - È diventato un caso la vicenda di un anziano disabile bolognese, costretto su una carrozzella dopo un ictus e da 15 anni anni impossibilitato a uscire da solo dal suo appartamento di Borgo Panigale, al terzo piano di un edificio senza ascensore, al quale era stata "negata" l'installazione di un sistema elevatore. Ne ha raccolto l'appello il rapper J-Ax che vuole aiutare l'uomo e sollecita anche il sindaco di Bologna. Il superbonus 110% avrebbe finalmente permesso di installare a costo zero una piattaforma elevatrice nel palazzo in cui vive il disabile. La decisione era già stata approvata qualche mese fa ma a fine luglio uno dei condòmini ha impugnato la delibera, adducendo possibili conseguenze strutturali all'edificio, nonostante i pareri favorevoli di più di un ingegnere. Elisa, la figlia dell'anziano, si era quindi rivolta all'associazione Confabitare, che le ha dato assistenza, e poi agli organi di informazione per raccontare la storia, sperando in un ripensamento e in un gesto di umanità da parte del vicino di casa. Il timore è che i tempi di una mediazione e poi di una ipotetica causa facciano scadere i termini per accedere al bonus, circostanza che potrebbe fare cambiare idea anche ad altri condomini. Un primo effetto dell'appello di Elisa è stato la richiesta di un incontro dello stesso condomino con il presidente di Confabitare Alberto Zanni, che avverrà nei prossimi giorni. Nel frattempo la vicenda ha suscitato l'interesse del rapper J-Ax che, in un video pubblicato sui propri canali social, annuncia di essere disposto a farsi carico delle spese legali per aiutare l'anziano. "Ehi sindaco di Bologna ci sei?" chiede nel video, per sollecitare anche le autorità locali a sostenere la causa del disabile. "È stato un gesto incredibile quello di J-Ax, lo ringraziamo di cuore - ha commentato Elisa in un'intervista all'emittente locale E'tv - ma i miei genitori vogliono cercare di farcela da soli. Non vogliamo speculare su questa vicenda, c'è questa occasione di realizzare l'ascensore con il superbonus e vogliamo solo portare avanti la battaglia per riuscire a installarlo". (ANSA).