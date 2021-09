Corteo no Green pass a Trieste con migliaia di persone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TRIESTE, 25 SET - Migliaia di persone stanno manifestando a Trieste contro l'obbligo del Green pass attraversando il centro dove forte è la presenza delle forze dell'ordine, scandendo slogan al megafono ed esponendo striscioni. "Obbligo Green pass è vile ricatto" e "No Green pass no apartheid" sono le scritte comparse su due degli striscioni più grandi. L'intero centro della città è praticamente bloccato. Alcuni manifestanti paragonano le misure sanitarie a "fascismo mascherato", altri hanno urlato frasi contro il primo ministro Mario Draghi. Tra i manifestanti è stata segnalata anche la presenza di Ugo Rossi, candidato a sindaco di Trieste per il movimento 3V (no Vax) e arrestato nei giorni scorsi dopo disordini e uno scontro fisico con i carabinieri. (ANSA).