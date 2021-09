Di Maio, per uscire dalla pandemia serve il multilateralismo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 25 SET - "Tutti i Paesi del mondo hanno capito che per uscire da questa pandemia serve il multilateralismo. Questo arricchisce la relazione tra Stati e le relazioni dell'Italia con gli altri Stati, anche dal punto di vista economico". Lo afferma il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un'intervista al Tg1 al termine della settimana che lo ha visto impegnato a New York per l'assemblea generale dell'Onu. "L'Italia - ha ricordato il titolare della Farnesina - metterà a disposizione 45 milioni di dosi di vaccino per i Paesi che ne hanno bisogno". In questo contesto, "è un grande segnale di credibilità che l'Italia sia già al 77% di cittadini over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale". (ANSA).