Domenica da allerta arancione per temporali in Emilia

Scatta dalla mezzanotte e durerà per tutta la giornata di domani, 26 settembre, l’allerta arancione per temporali in Emilia-Romagna, in particolare settore centro-occidentale della regione dove sono attesi fenomeni particolarmente intensi e persistenti. Lo comunica il bollettino di Arpae e Protezione civile regionale.

Ai temporali potrebbero associarsi piene di corsi d’acqua, ruscellamenti e frane. Attesi venti di burrasca lungo la fascia appenninica centro-occidentale e venti forti con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore durante i temporali più intensi.