Gb: crisi trasporti, verso visti temporanei a camionisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 25 SET - Il governo britannico sta preparando uno schema per l'emissione di visti temporanei per agevolare la presenza di camionisti stranieri nel Regno Unito, dopo la giornata nera di ieri in cui migliaia di persone si sono ritrovate in coda ai distributori di benzina e negli aeroporti per la penuria di carburante. I dettagli del piano, riferisce la Bbc, verranno resi noti entro domani. Le modifiche alla normativa sull'immigrazione avranno una durata limitata nel tempo e prevederanno una quota massima di lavoratori coinvolti, stimata in circa 5mila. La carenza degli autisti di camion ha provocato negli ultimi giorni problemi e ritardi nelle consegna di carburante nel Regno Unito, determinando lunghe code ai distributori, che in alcuni casi hanno anche chiuso. Secondo l'Associazione degli autotrasportatori britannici (Road Haulage Association), anche a causa della pandemia e della Brexit, mancherebbero circa 100 mila conducenti di mezzi pesanti rispetto al fabbisogno del Regno. Il governo di Boris Johnson ha tentato di rassicurare la popolazione, assicurando che non ci sarebbe penuria dei carburante nelle raffinerie e invitandola a non precipitarsi in massa ai distributori. Londra sarebbe inoltre pronta ad approvare misure per affrontare il problema a lungo termine, aumentando il numero degli autisti da formare e accelerando sugli arretrati nei test per il rilascio delle patenti. (ANSA).