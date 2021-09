Harry e Meghan all'Onu, incontro con Guterres

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 25 SET - Il principe Harry d'Inghilterra e la consorte Meghan Markle sono arrivati oggi al Palazzo di Vetro dell'Onu per incontrare il segretario generale Antonio Guterres, mentre è ancora in corso la 76ma Assemblea generale. Nelle foto diffuse online si vedono il Duca e la Duchessa del Sussex camminare all'interno del quartier generale delle Nazioni Unite sull'East River: lei indossa pantaloni, camicia e cappotto color cammello, mentre lui ha un completo scuro. I Duchi di Sussex sono a New York per partecipare questo pomeriggio al concerto Global Citizen Live a Central Park, appuntamento che mira a fare pressione per una maggiore azione contro il cambiamento climatico e sollecitare i Paesi ricchi a condividere un miliardo di dosi di vaccini anti-Covid con le nazioni più bisognose. Giovedì, invece, la coppia ha visitato il Memoriale dell'11 settembre al World Trade Center, accompagnata dalla governatrice di New York, Kathy Hochul, e dal sindaco della Grande Mela, Bill de Blasio. (ANSA).