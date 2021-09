Lady Huawei lascia il Canada, in volo verso la Cina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - OTTAWA, 24 SET - Meng Wanzhou, la direttrice finanziaria del colosso cinese delle telecomunicazioni Huawei rilasciata poche ore fa da un giudice a Vancouver, ha lasciato il Canada ed è in volo verso la Cina. La figlia 49enne di Ren Zhengfei, il miliardario fondatore di Huawei, sarebbe stata ripresa dalla tv canadese mentre si imbarcava su un volo per la città di Shenzhen. Il rilascio è giunto dopo un accordo con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per la sospensione delle accuse di frode bancaria e la richiesta di estradare dal Canada Meng Wanzhou, che era stata arrestata il primo dicembre 2018. (ANSA).