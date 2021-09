Papa: incontra Cingolani e Cop Giovani, 'siete il presente'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 25 SET - "Voi non siete il futuro, siete il presente. Noi siamo in evoluzione e dobbiamo andare avanti, dovete farlo per il vostro futuro e quello dei vostri figli. Vi auguro di fare chiasso, fatevi sentire!". Lo ha detto Papa Francesco all'incontro privato che si è tenuto nella Sala Clementina con una delegazione di 50 ragazzi dell'Earth Day, i rappresentanti dell'Italia alla Cop Giovani di Milano e il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani. Lo riferisce Earth Day Italia. "Siamo agli inizi della Youth4Climate l'iniziativa che vedrà centinaia di giovani da tutto il mondo a Milano riunirsi per studiare il futuro del pianeta e del clima. E oggi, il week-end prima, ci incontriamo con il Pontefice per benedire alcuni di questi giovani. Che sia di buon auspicio e soprattutto che riporti la testimonianza della consapevolezza che ci ha dato l'Enciclica Laudato Si', nei lavori che faremo a cominciare da questa settimana che viene. Buon lavoro a tutti". Così il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, a margine dell'incontro in Vaticano. (ANSA).