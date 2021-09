Somalia: autobomba vicino a palazzo presidenziale, 8 morti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MOGADISCIO, 25 SET - Otto persone sono rimaste uccise nella capitale somala, Mogadiscio, in un attentato con un'autobomba compiuto contro un posto di blocco non lontano dal palazzo presidenziale e rivendicato dai jihadisti del gruppo al-Shabaab. "Si conferma che otto persone, per lo più civili, sono morte e altre sette sono rimaste ferite nell'esplosione di un'autobomba", ha detto Mucawiye Ahmed Mudey, il commissario distrettuale di Hamar Jajab dove è avvenuto l'attacco. (ANSA).