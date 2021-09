Aiea, Iran nega accesso 'indispensabile' a un sito nucleare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 26 SET - L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) ha denunciato oggi in una nota che l'Iran le ha negato l'accesso "indispensabile" a un laboratorio di manifattura per componenti di centrifughe nucleari, previsto dall'accordo tra l'ente di monitoraggio dell'Onu e la Repubblica islamica del 12 settembre scorso. In base all'intesa, i controlli degli ispettori dell'Aiea dovevano essere autorizzati a partire da questa settimana per tutti i siti identificati senza limitazioni. L'unico impianto rimasto off-limits è il complesso di Tesa Karaj, alla periferia nordoccidentale di Teheran. Nei giorni scorsi, il ministro degli Esteri iraniano Amir Abdollahian ha promesso che i negoziati a Vienna sul ritorno degli Usa all'accordo nucleare del 2015 e la revoca delle sanzioni riprenderanno "molto presto". (ANSA).