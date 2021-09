Deraglia treno Chicago-Seattle, almeno tre morti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 25 SET - Un treno della linea ad alta velocità che viaggiava tra Chicago e Seattle è deragliato mentre attraversava nello stato del Montana, nei pressi della città di Joplin. Lo rende noto la società Amtrak. Almeno tre le vittime e diversi feriti. A bordo dell'Empire Builder c'erano 147 passeggeri e 13 membri dell'equipaggio. In corso le operazioni di soccorso e di evacuazione. Nessun dettaglio ancora sulle cause dell'incidente. Sono cinque le carrozze finite fuori dai binari. Quella tra Chicago e Seattle è la più frequentata linea di lunga distanza di Amtrak, e trasporta più di 500.000 passeggeri all'anno. Prima di Amtrak, l'Empire Builder era il treno di punta della storica Great Northern Railway che con i suoi circa 7.000 chilometri parte da Chicago, in Illinois, e arriva fino al Pacifico, prima a Seattle nello stato di Washington e poi a sud in Oregon, a Portland, attraversando otto stati Usa e impiegando 46 ore. Il treno, che attraversa le Montagne Rocciose e il Glacier National Park non può andare oltre i 130 chilometri orari. (ANSA).