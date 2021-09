© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 26 SET - "In questo momento abbiamo una fase di cambio della leadership europea. Angela Merkel protagonista indiscussa sta uscendo di scena per sua scelta" e "come Italia possiamo cogliere l'opportunità per colmare questo vuoto di leadership con questo governo" e stimolare "l'Ue a non stare più con il piede in due scarpe come politica estera e di difesa". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervenendo a Mezz'ora in più su Rai 3. (ANSA).