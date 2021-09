Germania: per la Cdu-Csu il peggior risultato della storia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 26 SET - Se gli exit poll delle elezioni in Germania, che le attribuiscono circa il 25% dei voti, venissero confermati, per l'Unione dei conservatori tedeschi della Cdu-Csu sarebbe il peggior risultato della storia a livello federale. Lo riporta la Bbc. Finora la Cdu-Csu non è mai scesa sotto il 30% a livello federale. Il risultato peggiore è il 31% ottenuto alle prime elezioni a cui ha partecipato nel Secondo Dopoguerra, nel 1949, seguito dal 32,9% registrato nel voto di quattro anni fa. (ANSA).