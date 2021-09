In oltre 200 a ballare senza mascherine, chiuso locale a Roma

Ballavano accalcati, in oltre duecento, senza mascherine. Per questo i carabinieri della stazione Aventino hanno sanzionato e chiuso per 5 giorni di un disco-bar a Roma.

I militari sono entrati fingendosi clienti e all'interno hanno trovato circa 250 giovani accalcati che ballavano, con musica ad alto volume e anche una cubista sul palco. I militari hanno sanzionato il titolare per 400 euro e hanno applicato la chiusura del locale per 5 giorni, con contestuale sospensione dell'attività.