Svizzera: alle urne per referendum su matrimonio gay

(ANSA) - GINEVRA, 26 SET - Gli Svizzeri sono oggi chiamati alle urne per pronunciarsi sull'introduzione del diritto al matrimonio civile anche per le coppie omosessuali. Stando agli ultimi sondaggi, circa il 63% degli elettori è favorevole a tale modifica del codice civile. Il testo in votazione prevede inoltre l'accesso alla donazione di sperma in Svizzera per le coppie di donne sposate A livello federale, gli elettori elvetici si esprimono oggi anche sull'iniziativa popolare "Sgravare i salari, tassare equamente il capitale". Il testo è stato lanciato dai Giovani Socialisti per "lottare contro le disparità nella ripartizione della ricchezza e dei redditi" e, secondo i sondaggi, dovrebbe essere bocciato da circa il 57% degli aventi diritto al voto. La maggioranza degli Svizzeri ha già votato per corrispondenza e le urne chiuderanno alle ore 12. Le prime tendenze sui risultati delle votazioni sono attese nel primo pomeriggio. (ANSA).