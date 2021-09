Migranti: ancora sbarchi nel sud della Spagna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MADRID, 27 SET - Nel corso della mattinata sono stati notificati nuovi arrivi di migranti nel sud della Spagna: almeno tre imbarcazioni, con un numero imprecisato di persone a bordo, hanno toccato terra in provincia di Almería, mentre 24 persone sono state soccorse nella zona a sud Granada. Altre 18 persone sono state intercettate nello stretto di Gibilterra e portate a Ceuta, enclave spagnola in Marocco. Lo rende noto l'agenzia di stampa Efe in base a dati forniti dalle autorità. Nel corso del weekend e della mattinata di oggi ci sono stati diversi sbarchi anche alle isole Canarie: sono state soccorse oltre 700 persone. In tutto, da inizio anno sono sbarcate in Spagna oltre 22.000 persone, secondo dati del Ministero dell'Interno aggiornati al 14 settembre. (ANSA).