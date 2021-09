Rivoluzione da studi su microcircolazione pelle

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 27 SET - Dopo le creme idratanti, con filtri solari e ad effetto 'botox-like' che hanno impazzato fino ad oggi, è la volta dei sieri che favoriscono la microcircolazione come arma contro rughe e imperfezioni della pelle. Il flusso sanguigno nutre le cellule della pelle, ne aumenta le difese mantenendola sana e giovane ma con gli anni i capillari sottocutanei perdono efficacia e nel flusso sanguigno circolano anche sostanze killer che abbattono la vitalità delle cellule alla base della pelle. La rivoluzione della 'microcircolazione positiva' è alla base dei nuovi elisir anti età ed è targata Shiseido. La scoperta è il frutto di molteplici studi avviati 20 anni fa', culminati con la messa a punto di due tecnologie coperte da brevetto: ImmuGenerationRed Technology e Lifeblood Research. La prima riguarda la messa a punto di ingredienti 'booster' in grado di incrementare le difese immunitarie della pelle, mentre la tecnologia Lifeblood Research è alla base degli studi sul network sanguigno della pelle cominciati dalla casa cosmetica giapponese insieme a laboratori di prestigio come il Cutaneus Biology Research Center di Boston, creato dalla Massachusetts General Hospital e l'Harvard Medical School. Dalle due tecnologie sono nate le formule dei nuovi sieri (dal nome Ultimune) contenenti estratti vegetali e fermentati in grado di ripristinare la microcircolazione e prevenire la degradazione di quel delicato network di capillari cutanei stimolandone la loro funzionalità più a lungo. Spiegano i ricercatori dei laboratori Shiseido: "E' risaputo che grazie ai massaggi si può ottimizzare temporaneamente la microcircolazione e in quel lasso di tempo la pelle diventa più vitale e luminosa, nascondendo anche discromie e macchie brune. Se il massaggio migliora però temporaneamente le imperfezioni della pelle, l'uso quotidiano di questi sieri stimolanti ne prolunga l'effetto a lungo associando anche una azione protettiva di rinforzo delle cellule di Langherans della pelle affinché non vadano incontro a senescenza". (ANSA).