Scholz assicura, la Germania è stabile

(ANSA) - BERLINO, 27 SET - "La Germania è sempre stabile". Lo ha detto Olaf Scholz, aspirante cancelliere dell'Spd, in conferenza stampa a Berlino, commentando i risultati delle elezioni e le attese sulla prossima coalizione. E questo nonostante l'attuale incertezza sulla futura coalizione, ha spiegato. "Vorremmo costruire una coalizione di governo velocemente, spero prima di Natale", ha poi ribadito spiegando che bisognerà fare in modo di trovare soluzioni che siano "buone per i singoli partiti al tavolo del negoziato e per il Paese". (ANSA).