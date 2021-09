Csu: 'Rispettare il voto, Scholz provi a formare il governo'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BERLINO, 28 SET - "Tocca all'Spd provare le prime esplorazioni con Verdi e liberali". Lo ha detto il capo della Csu bavarese Markus Soeder in conferenza stampa a Berlino, tornando sui risultati delle elezioni di domenica. "È un tempo avvincente per la Germania, e un tempo difficile per l'Unione", ha detto. "Abbiamo subito una pesante sconfitta, e questo non soltanto per la distanza rispetto all'Spd. Adesso è importante che il risultato venga rispettato", ha spiegato. "Le migliori chance di diventare cancelliere ce le ha Scholz", ha aggiunto Soeder. "Questo va accettato, anche interiormente". Soeder ha poi rivolto le congratulazioni al leader dell'Spd per la vittoria e ha sottolineato: "Fare le congratulazioni a chi ha avuto più voti è una questione di stile", con una chiara frecciata al leader della Cdu Armin Laschet che non le ha ancora fatte. (ANSA).