Gb: ambientalisti bloccano ancora autostrada M25, 11 arresti

(ANSA) - LONDRA, 29 SET - Gli attivisti del gruppo ecologista Insulate Britain hanno di nuovo bloccato l'autostrada M25, una delle arterie più trafficate del sud Inghilterra, per la settima volta dall'inizio delle proteste che chiedono un maggiore isolamento delle abitazioni nel Regno Unito al fine di contrastare il cambiamento climatico. Sono stati compiuti 11 arresti fra lo sparuto numero di manifestanti che hanno bloccato la strada, arrivando perfino a incollare le proprie mani sull'asfalto dello Swanley Interchange, un importante snodo viario nel Kent. Per gli agenti della polizia inglese è più facile procedere ai fermi dopo che nei giorni scorsi il ministero dell'Interno aveva ottenuto dall'Alta corte di Londra una ingiunzione allo sgombero contro gli ambientalisti che bloccano le autostrade. Secondo il gruppo Insulate Britain, parte del più vasto movimento ecologista Extinction Rebellion, dall'inizio delle proteste sono stati arrestati in tutto 400 manifestanti. (ANSA).