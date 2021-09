Germania: leader Verdi-Fdp,bene primo colloquio in nottata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BERLINO, 29 SET - I verdi tedeschi e i liberali hanno annunciato nella notte un primo incontro per le esplorazioni preliminari, che inizieranno ufficialmente oggi, in vista del governo. Intorno a mezzanotte hanno postato su Instagram un selfie che mostra i copresidenti dei Verdi Robert Habeck e Annalena Baerbock, il capo dell'Fdp Christian Lindner e il segretario generale Volker Wissing. I quattro hanno affermato: "alla ricerca di punti in comune e ponti oltre quello che ci divide, per costruire un nuovo governo. E ne troviamo addirittura alcuni. Tempi avvincenti". (ANSA).