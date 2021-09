© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BERLINO, 29 SET - "Noi Verdi incontreremo i Liberali venerdì e l'Spd domenica". Lo ha detto Annalena Baerbock, co-leader del partito, in conferenza stampa a Berlino. Ci sarà spazio anche per un confronto successivo con l'Unione, "ma parliamo prima con Fdp e Spd", ha precisato l'ex candidata ecologista alla cancelleria. "Abbiamo un chiaro mandato per il cambiamento in questo Paese", ha sottolineato. (ANSA).