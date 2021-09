Migranti:nuovo sbarco nella Locride, arrivati in 106

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROCCELLA IONICA, 29 SET - Non si arresta il ritmo degli sbarchi lungo le coste della Locride. Sono 106 i migranti di varie nazionalità arrivati nel Porto di Roccella Ionica a seguito di una operazione di salvataggio in mare compiuta dai militari della Guardia Costiera. Tra di loro anche diverse donne e tanti minori tra cui anche bambini con meno di sei anni di età. Prima di essere individuati a diverse miglia di distanza dalla costa calabra, i migranti si trovavano a bordo di una barca a vela alla deriva e in balia del mare particolarmente mosso a causa di forti venti di scirocco. Dopo il trasferimento nell'imbarcazione della Guardia Costiera e l'arrivo in sicurezza nel Porto di Roccella, tutti i profughi provenienti da Siria, Iran, Iraq e Yemen, sono stati sottoposti al test del tampone molecolare e di seguito sistemati momentaneamente nel centro di primo soccorso di Roccella, struttura pubblica messa a disposizione dal Comune di Roccella e gestita dalla locale sezione della Protezione Civile. Con l'arrivo di stamattina è salito a 34 il numero degli sbarchi (30 solo a Roccella Ionica) che finora si sono finora verificati nel solo tratto di costa della Locride negli ultimi 100 giorni. (ANSA).