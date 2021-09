Morisi: procuratore Verona, non c'è un secondo indagato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - VERONA, 29 SET - Nell'inchiesta per droga che coinvolge a Verona Luca Morisi, l'ex social media manager della Lega, "non c'è allo stato attuale un secondo indagato": "assolutamente, l'unico indagato è Luca Morisi, nessun altro per questo procedimento". Lo precisa la procuratrice di Verona Angela Barbaglio dopo che la difesa di Morisi aveva rivelato che nell'inchiesta "risulta indagata anche un'altra persona di nazionalità romena". Quanto alle analisi sulla composizione chimica della droga liquida, la Procura riferisce che bisognerà attendere ancora. (ANSA).