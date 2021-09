© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CITTA DEL VATICANO, 29 SET - Il Papa esprime il suo "dolore" per gli attacchi armati avvenuti domenica scorsa contro alcuni villaggi nel nord della Nigeria. "Prego per coloro che sono morti, per quanti sono rimasti feriti e per l'intera popolazione nigeriana. Auspico che sia sempre garantita nel Paese l'incolumità di tutti i cittadini", ha detto al termine dell'udienza generale. (ANSA).