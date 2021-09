Spagna: scatta sciopero treni, domani prima giornata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MADRID, 29 SET - Sta per scattare in Spagna uno sciopero di macchinisti dei treni, convocato dal sindacato maggioritario del settore, Semaf: domani sarà la prima di otto giornate di protesta. Le altre sono previste per l'1, il 4, il 5, il 7, l'8, l'11 e il 12 ottobre. Secondo quanto riportato dai media iberici, è prevista la soppressione di 892 treni nelle prime quattro giornate di sciopero, sia su linee ad alta velocità sia su quelle a media e lunga percorrenza. Saranno garantiti servizi minimi. Il motivo dello sciopero è il malcontento dei macchinisti per aspetti come la riduzione di servizi nel periodo della pandemia e quello che considerano il "non rispetto" dei termini del contratto collettivo di Renfe, la società pubblica che gestisce il trasporto ferroviario di passeggeri in Spagna. (ANSA).