Birmania: Guterres sollecita azione per evitare catastrofe

(ANSA) - NEW YORK, 30 SET - Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, sollecita un'azione regionale e internazionale unificata per evitare che la crisi in Birmania diventi un conflitto su larga scala e una "catastrofe". In un rapporto all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite diffuso ieri, Guterres ha avvertito che l'opportunità di impedire all'esercito di rafforzare il proprio governo potrebbe ridursi, ed è urgente che i paesi regionali e internazionali aiutino a riportare la Birmania sulla strada delle riforme democratiche. "Il rischio di un conflitto armato su larga scala richiede un approccio collettivo per prevenire una catastrofe multidimensionale nel cuore del sud-est asiatico e oltre", ha sottolineato il segretario generale. "Le gravi implicazioni umanitarie, tra cui il rapido deterioramento della sicurezza alimentare, un aumento degli sfollati e un sistema sanitario pubblico indebolito, aggravato da una nuova ondata di casi di covid, richiedono un approccio coordinato in complementarità con gli attori regionali", ha avvertito ancora, ribadendo che è un imperativo ripristinare l'ordine costituzionale del paese e sostenere i risultati delle elezioni del novembre 2020. (ANSA).