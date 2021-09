Germania: tornado colpisce città baltica di Kiel, 7 feriti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BERLINO, 30 SET - Paura e almeno sette feriti, alcuni dei quali gravi, per un violento tornado che nella serata di ieri ha colpito Kiel, sulla costa baltica nel nord della Germania, non lontano dalla Danimarca, nello Schleswig-Holstein. Il turbine ha fatto volare e trascinato in acqua diverse persone, fa sapere un portavoce della polizia. Alcune persone erano su un molo a mettere in sicurezza una barca a remi, ha riferito un portavoce dei vigili del fuoco. Trombe d'aria di questa violenza "non sono assolutamente prevedibili", ha spiegato il meteorologo di Kiel Sebastian Wache all'agenzia Dpa. "Il tempo di un avviso di tornado è al massimo qualche minuto prima" ha detto a Bild invece il metereologo Dominik Jung. (ANSA).