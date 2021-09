© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PARIGI, 30 SET - I decolli dagli aeroporti parigini di Orly e Roissy-Charles de Gaulle sono sospesi per un incidente tecnico: lo ha reso noto la Direzione generale dell'aviazione civile (Dgac). Un guasto ha colpito "il sistema che gestisce i piani di volo", ha riferito un portavoce della Dgac. Il problema sarebbe in "via di risoluzione". Al momento sono sospesi i decolli ma restano regolari gli atterraggi. (ANSA).