India: da domani attivo il 14567, numero verde per anziani

(ANSA) - NEW DELHI, 30 SET - L'India lancia il numero verde per la terza età: il 14567, detto Elder Line, il primo numero gratuito utilizzabile in tutto il paese sarà attivo da domani. Il governo, che lo ha presentato e finanziato, spiega di voler offrire con questo Telefono Azzurro per anziani, una piattaforma di informazioni e sostegno per i cittadini più fragili e per le persone che li affiancano. Gli addetti che risponderanno sette giorni su sette, dalle 8 alle 20 alle chiamate sul numero facilmente memorizzabile, saranno in grado di rispondere su problemi legali, pensioni, questioni burocratiche, ma non solo: la linea offrirà consulenza psicologica e assistenza immediata, nel caso di denunce di abusi. L'iniziativa è stata finanziata da Tata Trusts e dalla fondazione del National Stock Exchange (NSE), che offrono supporto tecnico al ministero della Giustizia sociale, che ha adottato il progetto, sull'esperienza positiva di iniziative analoghe già in corso in 17 stati indiani. Secondo un recente studio della Agewell Foundation, una Ong indiana che lavora sul benessere della terza età, e che stima che nel 2050 la popolazione senior del paese conterà circa 300 milioni di persone, il gap generazionale si è drammaticamente allargato durante la pandemia, per le restrizioni e l'isolamento imposti dai lunghi lockdown. (ANSA).