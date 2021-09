© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PARIGI, 30 SET - L'ex presidente della Repubblica francese, Nicolas Sarkozy, è stato condannato oggi per il finanziamento illecito della sua campagna elettorale del 2012, nel cosiddetto caso delle false fatture "Bygmalion". Sarkozy non era presente in aula alla lettura del verdetto. L'accusa aveva chiesto per lui un anno di carcere. (ANSA).