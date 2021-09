Terrorismo: Parigi intitola giardino a Samuel Paty

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PARIGI, 30 SET - Un giardino di Parigi verrà intitolato a Samuel Paty, l'insegnante decapitato lo scorso anno da un terrorista islamico dopo aver mostrato in classe delle caricature di Maometto. Le nuove targhe del giardino verranno inaugurate ad un anno esatto dal barbaro assassinio dell'insegnante, il 16 ottobre, dinanzi all'Università La Sorbona. "Sarà un'inaugurazione molto semplice, nel raccoglimento" alla presenza dei genitori e delle sorelle di Paty, che hanno dato il loro accordo al progetto, ha riferito alla France Presse Laurence Patrice, assessora di Parigi incaricata delle questioni memoriali. L'inaugurazione dello 'Square Samuel Paty' chiuderà una giornata di commemorazioni in omaggio all'insegnante ucciso. La famiglia verrà prima ricevuta dal ministro dell'Istruzione, Jean Michel Blanquer, e dal presidente della Repubblica, Emmanuel Macron. Situato in rue des Ecoles, l'ex 'square de La Sorbonne', divenuto nel 1933 Square Painlevé, dal nome di un celebre matematico e uomo politico, ospita diversi monumenti legati all'insegnamento e alla cultura, come una statua di Montaigne, a cui studenti universitari usano sfiorare il piede dicendo 'Salut Montaigne' ('Ciao Montaigne') prima degli esami come rito scaramantico e portafortuna. Nel giardino troneggia anche una bellissima lupa capitolina, offerta dal comune di Roma a quello di Parigi per sancire l'antico gemellaggio che dal 1956 lega le due capitali. (ANSA).