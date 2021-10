Gb: l'Inghilterra vieta il botox ai minori di 18 anni

Da oggi i minori di 18 anni in Inghilterra non potranno più sottoporsi a trattamenti con il Botox o filler per le labbra per ragioni estetiche. Lo riporta la Bbc. La nuova legge mira a dare una stretta sull'industria della bellezza che in Inghilterra ha pochissime regole. Soltanto l'anno scorso sono stati 41.000 gli interventi con il botox su adolescenti.

Operazioni che vengono eseguite senza nessuna formazione professionale specifica e che spesso finiscono per causare danni più o meno gravi al paziente. I promotori del provvedimento hanno chiesto anche a Galles, Scozia e Irlanda del Nord di attuare misure simile in modo da evitare 'viaggi della bellezza' dall'Inghilterra per poter effettuare i trattamenti vietati.