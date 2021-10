Migranti: 700 persone tentano entrata a Melilla, respinte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MADRID, 01 OTT - Nella notte circa 700 persone hanno tentato di entrare irregolarmente in territorio spagnolo presso l'enclave nordafricana di Melilla: lo riportano i media iberici citando fonti della Delegazione del governo. Il tentativo di entrata irregolare è stato respinto grazie all'intervento "coordinato" degli agenti spagnoli e marocchini, hanno aggiunto le autorità iberiche. La Guardia Civil spagnola assicura di aver riscontrato che i migranti erano "perfettamente organizzati" e hanno utilizzato "tattiche militari" per disperdere le forze dell'ordine lungo la barriera situata al confine e così trovare punti scoperti per poter passare. Tentativi di questo tipo sono avvenuti più volte negli ultimi mesi sia a Melilla sia presso Ceuta, un'altra enclave spagnola in Marocco. (ANSA).