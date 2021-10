Russia: arrestato il capo dei comunisti alla Duma di Mosca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MOSCA, 01 OTT - La polizia ha arrestato Nikolai Zubrilin, capo del gruppo del Partito Comunista alla Duma della città di Mosca (organo diverso dalla Duma federale, la camera bassa del parlamento russo, ndr). Lo riporta Interfax. Insieme a Zubrilin è stato arrestato anche Pavel Ivanov, capo del dipartimento delle proteste del comitato del partito della città di Mosca. Ivanov è stato per più di una settimana nell'edificio del comitato cittadino, dove, secondo il ministero dell'Interno, "cercava di evitare la responsabilità amministrativa per aver invitato a partecipare a eventi di massa non autorizzati". (ANSA).