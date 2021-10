Si dimette la premier del New South Wales: avrebbe favorito l'amante

La premier del New South Wales, il più popoloso degli stati australiani con Sydney, ha annunciato oggi le sue dimissioni dopo che l’ente statale anti-corruzione ha rivelato di avere sotto indagine accuse a suo carico di «violazione della pubblica fiducia». Gladys Berejiklian, premier dal 2017, ha dichiarato in conferenza stampa che le dimissioni saranno effettive appena il partito liberale avrà eletto un nuovo leader. E che lascerà anche il parlamento. In un comunicato, l’Independent Commission Against Corruption (ICAC) ha rivelato oggi stesso di investigare se la premer abbia violato la legge quando era ministro delle Finanze accordando sussidi a diverse organizzazioni locali nell’elettorato del deputato Daryl Maguire, con cui aveva segretamente una relazione. La Commissione terrà udienze pubbliche dal 18 ottobre per investigare se Berejiklian abbia avuto una condotta che costituiva conflitto di interessi. La premier ha detto che l'annuncio della ICAC non le lascia alternative: «Le mie dimissioni non potevano venire in un momento peggiore per il New South Wales, durante le settimane più difficili nella storia dello stato». Ha quindi negato di essere stata coinvolta in condotte corrotte durante tutti i suoi anni in parlamento. «Ho sempre agito con il più alto livello di integrità», ha aggiunto.