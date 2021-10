Animali: al Castello Sforzesco di Milano la mostra Human Dog

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 02 OTT - Quaranta "ritratti" di famiglie con i loro animali d'affezione. E' stata inaugurata questo pomeriggio nel Cortile della Rocchetta del Castello Sforzesco di Milano la mostra fotografica 'Human Dog'. In mostra una selezione dei 130 scatti realizzati lo scorso giugno dalla ritrattista Silvia Amodio, nell'ambito del progetto solidale 'Alimenta l'Amore' di Coop Lombardia. Ospiti dell'inaugurazione il conduttore dello Zoo di Rado 105 Marco Mazzoli, in collegamento da Miami, e il volontario Davide Acito, presidente di Apa (Action Project Animal). L'associazione riceverà una donazione di 40 mila euro, frutto della vendita delle 'charity big' realizzati dalla stessa fotografa. Il contributo servirà per una campagna di sterilizzazione nel Sud Italia, dove il randagio rappresenta un'emergenza sanitaria. Patrocinato dal Comune di Milano, il progetto 'Alimenta l'Amore' nasce nel 2014 e consiste in una colletta alimentare a favore degli animali in difficoltà. Negli anni i pasti donati dai clienti della rete dei supermercati Coop Lombardia ha permesso di donare quasi due milioni di pasti agli amici a quattro zampe. "Alimenta l'Amore - ha spiegato il vice presidente di Coop Lombardia, Alfredo De Bellis - è solidarietà a 360 gradi. Oltre al cibo destinato agli animali in difficoltà, raccolto nei nostri punti vendita, l'impegno si estende anche ad altre attività. Da anni grazie alla collaborazione con intellettuali e artisti, prima fra tutte quella con Bruno Bozzetto, promuoviamo anche progetti culturali che hanno come focus una corretta relazione tra uomo e animali". "In questi anni ho realizzato più di mille ritratti. Gli animali hanno poteri straordinari, tra i tanti anche quello di unire le persone e dare un senso di famiglia. Eppure sono spesso maltrattati o trascurati. Ed è su questo che bisogna lavorare", ha aggiunto l'autrice Silvia Amodio. (ANSA).