Foto bimbo insanguinato a padre su social

(ANSA) - PERUGIA, 02 OTT - C'è anche una foto che ritrae il bambino insanguinato trasmessa molto presumibilmente dalla donna al padre del piccolo in Ungheria tramite una piattaforma social tra gli elementi d'accusa a carico della quarantaquattrenne ungherese fermata a Città della Pieve per l'omicidio del figlio di due anni. L'uomo, alla vista dell'immagine ha allertato tutte le Autorità, hanno riferito gli inquirenti. Sono comunque considerati dagli inquirenti "numerosi e significativi" gli elementi d'accusa raccolti nei confronti della donna. A suo il pubblico ministero di turno, Manuela Comodi, ha disposto il provvedimento per omicidio volontario aggravato nell'ambito dell'indagine condotta dai carabinieri. Secondo gli inquirenti "la mole degli indizi raccolti" propende, per una presunta responsabilità della madre del piccolo, la quale sarebbe l'unica ad aver trascorso le ore antecedenti all'evento delittuoso con il piccolo. (ANSA).