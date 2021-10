Gb: da lunedì 200 soldati per il rifornimento del carburante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 02 OTT - Circa 200 soldati saranno dispiegati da lunedì nel Regno Unito per fornire carburante alle stazioni di servizio rimaste senza rifornimenti a causa dei vuoti di organico post Brexit fra gli autisti di camion. "Quasi 200 soldati, tra cui 100 autisti, saranno schierati da lunedì per fornire supporto temporaneo come parte dell'azione del governo per allentare la pressione sulle stazioni di servizio e rispondere alla mancanza di camionisti", si legge in un comunicato del governo. I soldati stanno attualmente completando il loro addestramento per la guida delle autocisterne. Il governo ha inoltre reso noto che consentirà immediatamente a 300 conducenti di autocisterne stranieri di lavorare nel Regno Unito fino alla fine di marzo 2022, nell'ambito della concessione di migliaia di visti di lavoro temporanei destinati ad alleviare le catene di approvvigionamento. (ANSA).