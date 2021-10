Gb: uomo attacca 4 persone con un martello a Londra, arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 02 OTT - Un uomo è stato arrestato dopo che nella tarda serata di ieri ha attaccato con un martello quattro persone a Regent's Street, nel pieno centro di Londra. Lo riporta la Press Association. L'aggressore, 38 anni, ha prima colpito due donne, una di 30 e un'altra di 20, in strada. Poi è entrato in un pub e ha attaccato una donna sulla quarantina e un uomo sulla cinquantina. Tutti e quattro sono stati ricoverati in ospedale ma non sono in pericolo di vita. L'uomo è stato fermato dai buttafuori del locale e poi arrestato dagli agenti della Metropolitan Police. La polizia non ha ancora reso noto il movente dell'aggressione. (ANSA).