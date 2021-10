Iraq: proteste a Baghdad prima delle elezioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSAMed) - BEIRUT, 02 OTT - Un migliaio di persone hanno sfilato oggi a Baghdad per protestare contro la "corruzione" e il "malgoverno" della classe politica al potere, nel secondo anniversario dello scoppio del massiccio movimento popolare anti-governativo, la cui repressione è costata la vita in due anni a più di 600 persone. Media iracheni riferiscono della presenza stamani a Baghdad di un fitto apparato di polizia e forze di sicurezza, schierate in tenuta anti-sommossa nei luoghi nevralgici del corteo, giunto a Piazza Tahrir, epicentro dall'ottobre del 2019 delle proteste anti-governative. Il prossimo 10 ottobre sono previste nel paese le elezioni legislative anticipate. Ma i leader del movimento di protesta hanno annunciato che si tratta di "elezioni farsa" che serviranno a "legittimare la classe politica al potere". Ci si attende un ampio boicottaggio delle urne da parte di attivisti e dissidenti. (ANSAMed).