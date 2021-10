Qatar: aperti i seggi per le prime elezioni della sua storia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - DOHA, 02 OTT - Sono stati aperti i seggi elettorali nel Qatar per consentire lo svolgimento delle prime elezioni parlamentari nella storia del ricco regno del Golfo, che designeranno 30 dei 45 membri - senza la presenza però di partiti politici, proibiti per legge - del Majlis al-Shura, l'assemblea legislativa dove i restanti 15 seggi sono nominati dall'emiro, Tamim ben Hamad Al-Thani. Dei circa 2,5 milioni degli abitanti del Qatar, la stragrande maggioranza è costituita da stranieri e non ha diritti di voto, mentre anche fra i 330.000 qatarioti la cui famiglia detiene la cittadinanza almeno dal 1930 il voto è riservato solo a chi abbia pura discendenza tribale locale: più o meno 260.000, poco più del 10% della popolazione. I 284 candidati in lizza, fra i quali solo 28 sono donne, sono stati preventivamente approvati dal ministero dell'Interno. Secondo gli osservatori, le elezioni non hanno il potere di cambiare gli equilibri politici a Doha. Le urne, che si sono aperte alle 8.00 locali (le 7.00 italiane), chiuderanno alle 18.00 locali (le 16 italiane). (ANSA).