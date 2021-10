Algeri vieta il sorvolo agli aerei francesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PARIGI, 03 OTT - L'Algeria ha vietato il sorvolo del suo territorio agli aerei militari francesi, che di solito utilizzano il suo spazio aereo per raggiungere o rientrare dalla regione del Sahel, dove sono dispiegate le sue truppe dell'operazione antijihadista Barkhane. Lo ha fatto sapereo oggi un portavoce dello stato maggiore francese. La decisione arriva nel pieno delle tensioni fra Parigi e Algeri, che ieri ha annunciato il "richiamo immediato per consultazioni" del suo ambasciatore a Parigi, "respingendo in modo categorico" le dichiarazioni attribuite al presidente francese, Emmanuel Macron, su un "sistema politico-militare" al potere ad Algeri. (ANSA).