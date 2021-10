California, enorme fuoriuscita di petrolio da una piattaforma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 03 OTT - E' allerta nel sud della California per i rischi di disastro ambientale dopo che oltre mezzo milione di litri di petrolio, circa 3.000 barili, sono fuoriuscite da una piattaforma offshore e si sono riversate sulle spiagge. Lo riporta il Los Angeles Times. L'enorme chiazza, di oltre 30 km quadrati, ha per ora raggiunto Newport Beach. Il dipartimento californiano della pesca e della fauna selvatica ha detto di aver inviato squadre di sorveglianza e pulizia nell'area e l'Oiled Wildlife Care Network dell'Università della California ha annunciato di aver schierato personale per supportare gli sforzi di risposta nell'area di Newport Beach. L'entità della fuoriuscita era ancora oggetto di indagine nella tarda serata di sabato. Ai residenti è stato chiesto di stare lontano dall'acqua, di non nuotare o fare surf. (ANSA).